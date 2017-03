Bombendrohung in Bamberg: LKA überprüft Rucksack

Großeinsatz in der Bamberger Innenstadt wegen einer Bombendrohung. Am Mittag sagte ein Mann in einem Linienbus, dass er eine Bombe in seinem Rucksack habe und diese zünden wolle. Umgehend wurden daraufhin der Linienbus, der Zentrale Omnibus-Platz und der umliegende Bereich geräumt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Anne Höfer, Sprecherin der oberfränkischen Polizei:

Ob es einen islamistischen Hintergrund gibt, kann die Polizei noch nicht sagen, auch nicht, welches Motiv der Mann hatte.