Boom-Region mit Risiken: Seehofer stellt auf Banz neue Wirtschaftsprognose vor

Für Kronach und Wunsiedel gibt es einige Risiken, was die Zukunft angeht, Oberfranken insgesamt brummt aber und ist ein starkes Stück Bayern. Das hat Ministerpräsident Seehofer gestern bei der Klausurtagung der CSU auf Kloster Banz bei Bad Staffelstein gesagt. Oberfranken sei zu einer hochdynamischen Region geworden, in der Aufbruchsstimmung herrsche.

Hintergrund ist eine Studie des Prognos-Institutes im Auftrag der CSU-Landtagsfraktion.

Demografischer Wandel und Digitalisierung, das sind die Herausforderungen, die man besonders in Oberfranken angehen müsse, sagte Seehofer. Denn durch die Digitalisierung drohten Arbeitsplätze wegzufallen, wenn Kollege Computer die Jobs übernimmt. Bis zu 15 Prozent in Kulmbach, 20 Prozent im Raum Bayreuth und Lichtenfels und sogar bis zu 30 Prozent in den Landkreisen Hof, Wunsiedel, Kronach und Coburg.