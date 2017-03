Brand in Bindlach: 1.000 Schweine sterben qualvoll

Schlimmes Feuer heute Nacht im Bindlacher Ortsteil Röthelbach. 1.000 Schweine sind bei einem Brand in einem Mastbetrieb verendet. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen halb 11 gestern Abend bemerkte eine Anwohnerin Flammen bei der daneben liegenden Hackschnitzelanlage. Die Feuerwehr rückte sofort an, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Feuer auf die Schweineställe übergriff. Die 1.000 Tiere starben qualvoll. Das Wohnhaus, das neben dem Schweinestall liegt, und deren Bewohner blieben Dank der Feuerwehr unversehrt.

Der Schaden ist allerdings immens: Um die 500.000 Euro schätzt die Polizei. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.