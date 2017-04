Brand in der Hans-Dill-Straße: Kulmbacher Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Frauen hatten gestern Abend offenbar eine Feuerschale in Betrieb und die Glut nicht richtig gelöscht. Sie entzündete sich im Laufe der Nacht wieder und setzte die Möbel in Brand.

Da hat die Kulmbacher Feuerwehr reife Arbeit geleistet: Gegen 7 Uhr heute Morgen ist sie zu einem Brand in der Hans-Dill-Straße gerufen worden. Sämtliche Möbel auf der Terrasse eines Wohnhauses standen komplett in Flammen. Auch auf den Holzbalkon hatten sie schon übergegriffen, mehrere Fensterscheiben waren geplatzt und Vorhänge verschmort. Die 30 Feuerhehrleute konnten den Brand aber relativ schnell löschen. Die drei Bewohnerinnen des Hauses und deren Hunde konnten sich selbst ins Freie retten. Zwei der Frauen trugen eine leichte Rauchgasvergiftung davon. Der Schaden liegt bei etwa 25.000 Euro.

