Brand in der Rosenau: Acht Menschen verletzt, Schaden im sechsstelligen Bereich

Der verheerende Brand in der Rosenau in Bayreuth ist zwar gelöscht, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell aber immernoch vor Ort. Die Stadt Bayreuth hatte gestern Katastrophenalarm ausgelöst, nachdem nicht klar war, ob sich im Rauch giftige Dämpfe befinden. Messungen hatten ergeben, dass dies nicht der Fall war, deswegen wurden auch keine Anwohner evakuiert.

Die Zahl der Verletzten ist im Laufe der Nacht auf acht gestiegen. Das BRK hatte an einer Bushaltestelle eine zentrale Anlaufstelle für Patienten mit Atembeschwerden eingerichtet.

Möglicherweise ist das Feuer durch pyrotechnische Arbeiten ausgelöst worden. Bei dem Großbrand waren fast 400 Einsatzkräfte vor Ort. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens mehrere hunderttausend Euro.

Der Hohenzollernring in Bayreuth ist teils immernoch gesperrt.