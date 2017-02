Brand in der Sutte: 20-Jähriger hat „aus einer Laune heraus“ Kinderwagen angezündet

Es war Brandstiftung. Ein 20-jähriger Mann aus Kulmbach hat gestern Abend in dem Mehrfamilienhaus in der Sutte den Kinderwagen im Treppenhaus absichtlich angezündet. Er hatte zuvor eine Bekannte in dem Haus besucht und hatte beim Gehen den Kinderwagen in Brand gesteckt.

Kurz nachdem die Rettungskräfte in der Sutte angekommen waren, nahmen sie den 20-Jährigen fest. Bei der Vernehmung sagte er, er habe das Feuer spontan aus einer Laune heraus gelegt. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließt die Polizei aus. Der 20-Jährige sitzt in U-Haft.

Bei dem Brand gestern Abend waren fünf Menschen leicht verletzt worden. In dem Haus leben auch Asylbewerber.