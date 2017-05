Brand in Einfamilienhaus sorgt für hohen Sachschaden

Oberviechtach (dpa/lby) – Ein Brand in einem Einfamilienhaus im oberpfälzischen Oberviechtach (Landkreis Schwandorf) hat einen Schaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am frühen Sonntag in dem Haus Rauch entwickelt. Die Bewohner – ein 66 Jahre alter Mann und seine Ehefrau – mussten von Einsatzkräften mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen. Weil das Gebäude einsturzgefährdet ist, konnte es zur Klärung der Brandursache zunächst nicht betreten werden.