Brand in Freizeitpark Western-City bei Augsburg

Dasing (dpa) – Im Vergnügungspark Fred Rai Western-City hat ein Brand Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich angerichtet. Das Feuer in dem Freizeitpark in Dasing bei Augsburg war nach Angaben der Polizeistelle Schwaben Nord in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen und konnte bis zum Morgen von der Feuerwehr gelöscht werden. Auf dem Gelände sollten am Sonntag die «Süddeutschen Karl-May-Festspiele» stattfinden. Die Vorstellung sei vom Veranstalter abgesagt worden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt.