München (dpa/lby) – Glimpflich hat ein Dachstuhlbrand in München für die etwa 20 Bewohner des Hauses geendet. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurde bei dem Feuer am Donnerstagabend um kurz vor Mitternacht niemand verletzt. Die Menschen konnten sich allesamt selbst in Sicherheit bringen. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.