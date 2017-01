Brand in Mehrfamilienhaus in Schweinfurt

Schweinfurt (dpa/lby) – Fahrlässigkeit hat am Dienstagabend ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schweinfurt ausgelöst. Der Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankehaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Er hatte Essen auf dem Herd anbrennen lassen und so den Brand verursacht. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Großteil der 20 Bewohner das vierstöckige Haus unverletzt verlassen. Feuerwehr und Polizei räumten vorsorglich das gesamte Haus. Ein benachbarter Imbiss nahm die Menschen auf, die nach gut einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.