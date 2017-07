Brand in Regensburger Innenstadt mit hohem Schaden

Regensburg (dpa/lby) – Ein Brand in der Regensburger Innenstadt hat einen hohen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag zu einem Gebäude neben dem Museum der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt gerufen. Beide Gebäude befinden sich derzeit in der Bauphase. Im Erdgeschoss waren unter anderem Baupaletten in Brand geraten. Im ganzen Haus aber habe sich «massiver schwarzer Rauch» verbreitet, sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehr musste einige erhitze Gasflaschen abkühlen, bevor sie ins Freie gebracht werden konnten. Eine kleinere Gruppe Menschen wurde zur Sicherheit aus einem Nebengebäude gebracht. Nach knapp zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Die Feuerwehr ging von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei am Morgen zunächst noch unklar. Im benachbarten Museum entstand kein Schaden. Es soll im Frühjahr 2018 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Freistaats eröffnen.