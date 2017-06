Breitenthal (dpa/lby) – Der Brand einer Scheune im schwäbischen Breitenthal (Landkreis Günzburg) hat einen Schaden von rund 150 000 Euro verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. «Menschen und Tiere wurden nicht verletzt», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. In der Scheune war landwirtschaftliches Gerät untergebracht.