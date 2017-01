Kirchdorf im Wald (dpa/lby) – Sachschaden von schätzungsweise 130 000 Euro ist bei einem Brand in einer Schreinerwerkstatt in Niederbayern entstanden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Montag in Kirchdorf im Wald (Landkreis Regen) ausgebrochen. Drei Menschen seien leicht verletzt worden. Zur Brandursache könnten zunächst keine konkreten Aussagen getroffen werden, hieß es. Allerdings sei ein technischer Defekt nicht auszuschließen.