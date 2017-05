Hengersberg (dpa/lby) – Ein Feuer hat in der Nacht zum Mittwoch in einem Sägewerk in Hengersberg (Landkreis Deggendorf) einen Sachschaden von mindestens 300 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand aus unbekannter Ursache in einem Trafohäuschen aus. Feuermelder lösten den Alarm bei der Feuerwehr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten in dem Häuschen mehrere Trafoanlagen. Verletzt wurde niemand.