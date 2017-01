Brandanschlag: Bamberger Bordell Ziel von unbekanntem Täter

Einen Brandanschlag auf ein Bordell hat es am Samstag spätabends im Bamberger Hafengebiet gegeben. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat Fußspuren gesichert und ermittelt. In zwei Wohnungen im Erdgeschoss des Gebäudes war gegen 22 Uhr 30 am Samstag Feuer ausgebrochen.

(Foto: News5)

Zwei Bewohnerinnen konnten rechtzeitig ins Freie fliehen, eine dritte Frau hat ein Polizist aus dem Dachgeschoss gerettet. Der Brandschaden liegt bei 60.000 Euro. Auf das Bordell soll es in der Vergangenheit mehrere Anschläge gegeben haben, allerdings mit Stinkbomben.