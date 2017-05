Brasilien goes Oberfranken: Programm für Sambafestival in Coburg vorgestellt

Coburg feiert am zweiten Juli-Wochenende wieder das Internationale Samba-Festival. Auch in diesem Jahr werden rund 3000 Sambistas und 200 000 Besucher erwartet. Die längste Anreise hat eine Gruppe aus Neuseeland. Dieses Jahr ist einiges neu: Besucher dürfen keine großen Taschen und Rucksäcke mehr aufs Festivalgelände mitnehmen. Am Anger wird deshalb eine Art Container mit Schließfächern aufgestellt. In ihnen gibt es auch Anschlüsse zum Laden von Handys oder Kameras. Ebenfalls neu sind ein Motorradstellplatz am Anger und die Umzugsstrecke: dieses Jahr stellen sich die Gruppen am Sonntagnachmittag zum großen Umzug in der Ketschendorfer Straße auf. Anschließend geht es durch die Ketschengasse und die Rosengasse Richtung Marktplatz und dann weiter zum Schlossplatz. Alles zum Thema Sicherheit und dem diesjährigen Programm können Sie hier nachlesen:

www.samba-festival.de