Brauereimitarbeiter von heißer Lauge schwer verletzt

München (dpa/lby) – Rund 80 Grad heiße Natronlauge ist einem Mitarbeiter einer Münchner Brauerei auf den Oberkörper gespritzt. «Vor Schreck verlor der 46-Jährige den Halt und fiel fünf Meter tief auf den Hallenboden», teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 46 Jahre alte Monteur sei mit Verätzungen von etwa 15 Prozent der Körperoberfläche in ein Krankenhaus gekommen. Zudem habe der Mann Prellungen am Kopf und Körper erlitten.

Die Flaschenreinigungsanlage der Brauerei war in der Nacht zum Montag wegen einer elektrischen Störung gestoppt worden. Auf der Suche nach dem Fehler bestieg der Arbeiter die Maschine. Als er das mutmaßliche Problem lösen und einen Stopfen anschrauben wollte, schaltete sich die Anlage wieder ein und die Lauge spritzte los. Vor den Reparaturarbeiten hätte der Strom abgeschaltet werden müssen.