Welch Desaster. In Selb ist einer jungen Frau ihr Brautkleid samt Accessoires gestohlen worden. Jetzt ist die Frage, was die 24-Jährige bei ihrer Hochzeit in ein paar Tagen anziehen soll. Alles hing auf dem Dachboden, fein säuberlich zusammengestellt und zurecht gemacht, mit dem dazugehörigen Schmuck und den Kosmetika. Vom Täter fehlt jede Spur. Das Kleid hat einen Wert von 1.700 Euro. Die Polizei in Marktredwitz ermittelt.