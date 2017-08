Braver Hund: Hund vertreibt in Bad Steben Einbrecher

Braver Hund! – In Bad Steben hat ein Hund am frühen Sonntagmorgen durch sein Gebell Einbrecher vertrieben. Die hatten schon eine Balkontür eingeschlagen, als der Hausbesitzer auf das Bellen seines Hundes aufmerksam wurde, ergriffen aber dann die Flucht. Der Haus- und Hundebesitzer sah den mutmaßlichen Einbrecher noch davonrennen. Laut Polizei soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur handeln. Er war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Was bleibt, ist ein Schaden an der Balkontür in Höhe von rund 800 Euro.