Brennende Lagerhalle verursacht hohen Schaden

Augsburg (dpa/lby) – Beim Brand einer Lagerhalle in einem Augsburger Industriegebiet ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem sechsstelligen Betrag aus. Die Lagerhalle und ein Nebengebäude hatten am Morgen aus zunächst unbekannten Gründen Feuer gefangen. Menschen wurden nicht verletzt. Auch für Anwohner und den Verkehr auf einer nahegelegenen Bundesstraße und einer Bahnlinie bestand keine Gefahr, da der Rauch fast senkrecht abzog. Die Halle wurde als Lagerplatz unter anderem für Baumaterialien, Dämmstoffe oder Kleidung genutzt. Auch Hobbywerkstätten waren in dem Gebäude untergebracht, das nun einsturzgefährdet ist.