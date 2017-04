Britisches Parlament stimmt über Neuwahl ab

London (dpa) – Das britische Parlament wird heute 13.45 Uhr über eine vorgezogene Neuwahl abstimmen. Premierministerin Theresa May hatte gestern in London überraschend für den 8. Juni angekündigt. Damit will sie sich Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen sichern.

May braucht eine Zweidrittelmehrheit des Unterhauses, um grünes Licht für die Neuwahl zu bekommen. Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn deutete bereits an, dass seine Fraktion für die Neuwahl stimmen wird. Damit wäre May die nötige Mehrheit sicher.

Die konservative Politikerin hatte Neuwahlen bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Die Premierministerin musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe wehren, sie habe kein Mandat. Sie hatte ihren Vorgänger David Cameron nach dem Brexit-Votum beerbt.