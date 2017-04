BRK-Helfer bei Einsatz verprügelt

Grafenwöhr (dpa/lby) – Bei einem Einsatz wegen eines verletzten Jugendlichen ist ein Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes in der Oberpfalz bestohlen und durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der Rettungssanitäter am frühen Sonntag zu einer Party in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) gerufen worden. Während der Helfer sich um den durch eine zerbrochene Flasche verletzten 17-Jährigen kümmerte, machte sich laut Polizei plötzlich einer der Party-Gäste an seinem Einsatzkoffer zu schaffen.

Als der Sanitäter den Mann zurückdrängen wollte, erhielt er Schläge ins Gesicht. Der Sanitäter erlitt nicht nur eine leichte Gehirnerschütterung, sondern auch Prellungen im Gesicht sowie Zahnverletzungen. Aus seinem Einsatzfahrzeug wurden zudem unter anderem ein Ausweis sowie eine Warnweste gestohlen. Unklar ist noch, wer für den Diebstahl und die Attacke auf den Sanitäter verantwortlich ist.