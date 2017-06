Brose Bamberg will zweiten Sieg in Finalserie holen

Bamberg (dpa/lby) – Der deutsche Basketball-Serienmeister Brose Bamberg will den vorletzten Schritt zur nächsten Meisterschaft machen. Nach ihrem Auftakterfolg in den Final-Playoffs gegen Herausforderer EWE Baskets Oldenburg will die Mannschaft des italienischen Trainers Andrea Trinchieri heute in Niedersachsen den zweiten Sieg holen. Für den Titelgewinn sind drei Erfolge in der Serie nötig.

«Wir wissen, dass Oldenburg am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht zeigen wird. Sie sind sehr gefährlich, wenn man sie ins Laufen kommen lässt. Daher gilt für uns, dass wir von Sekunde eins an präsent sein müssen», warnte Aufbauspieler Nikos Zisis, der mit den Bambergern die neunte Meisterschaft so schnell wie möglich perfekt machen will.