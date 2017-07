Der ICE- Ausbau auf der Bahnstrecke Ebensfeld-Bamberg geht ab heute (14.07-28.08.) in die letzte Runde. In Breitengüßbach, Zapendorf und Unteroberndorf laufen Arbeiten an den Brücken, Oberleitungen, Signalen und Gleisen. Dazu kommen Restarbeiten an den Lärmschutzwänden. Außerdem stehen Arbeiten an der Software an. Für Bahnkunden bedeutet die Baustelle: Zugausfälle und Verspätungen. Aktuelle Infos gibt’s dann immer auf der Homepage der Bahn und an den Bahnhöfen.