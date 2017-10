«Brückenschlag»: Neue Ausstellung im Buchheim-Museum

Bernried (dpa/lby) – Das Buchheim-Museum in Bernried am Starnberger See zeigt eine neue «Brücke»-Ausstellung. Unter dem Titel «Brückenschlag Gerlinger + Buchheim!» werden die Exponate des Buchheim-Museums und diejenigen des Würzburger Sammlers Hermann Gerlinger zusammengeführt. «Die Ausstellung «Brückenschlag» macht das Buchheim-Museum zu einem Zentrum der «Brücke»-Maler im süddeutschen Raum», sagte Bayerns Kunstminister Ludwig Spaenle (CSU) am Samstag laut Mitteilung bei der Eröffnung der Ausstellung in Bernried.

«Aus dem Bestand von über 2000 Werken präsentiert die Ausstellung sowohl frühe Hauptwerke der «Brücke»-Künstler als auch Werke aus späteren Schaffensphasen. Sie lässt die Dynamik und Vielfalt der deutschen Kunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in beeindruckender Weise deutlich werden», sagte Spaenle. Die expressionistische Künstlergruppe «Brücke» bestand zwischen 1905 und 1913.

Das Buchheim-Museum zeigt seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 Werke von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Max Pechstein. Ein besonderer Fokus liegt auf den frühen Hauptwerken der Künstlergruppe «Brücke». Zur privaten Sammlung von Hermann Gerlinger zählen Werke aus allen Schaffensperioden der «Brücke»-Künstler, insbesondere von Schmidt-Rottluff.