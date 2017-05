Brummi befreit: Feuerwehr muss Sattelzug in Bayreuth wieder flott machen

Das war mal ein etwas anderer Feuerwehreinsatz in Bayreuth am Samstag. Die Einsatzkräfte mussten einen Sattelzug befreien, der in einem Baum hängen geblieben war. Der Brummi sollte in die Bayreuther Königsallee liefern. Beim Rangieren verkeilte sich ein dicker Ast genau zwischen Zugmaschine und Auflieger. Der etwa sechs Meter lange Ast brach dabei an und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Der Sattelzug konnte weder vor noch zurück. Die Feuerwehr war mit der Drehleiter vor Ort um den Ast Stück für Stück abzusägen. Nach einer halben Stunde war der Lastzug wieder befreit und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Königsallee musste kurzzeitig gesperrt werden.