Brummifahrer halten zusammen: Zivilcourage am Morgen auf der A9 bei Münchberg

Das war mal hervorragende Zivilcourage. Ein Lkw-Fahrer ist heute Morgen auf der A9 bei Münchberg in die Mittelschutzplanke gekracht. Andere Truckerfahrer verhinderten Schlimmeres. Wie das Nachrichtenportal NEWS5 berichtet, haben die Brummifahrer hinter ihm schon vorher bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Der Lkw-Fahrer schlitterte nämlich mehrere Kilometer an der Leitplanke entlang, weil er offenbar bewusstlos wurde. Als er endlich zum Stehen kommt, halten auch seine Truckerkollegen an, um ihm aus dem Fahrzeug zu helfen – dazu müssen sie auch die Seitenscheibe einschlagen. Sie kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann.

Bildquelle: NEWS5