Brunner bei der Tafel: Lebensmittel retten ist aller Ehren wert und hilft

Ernährungsminister Helmut Brunner hat heute bei der Kulmbacher Tafel die Bedeutung der Lebensmittel-Retter deutlich gemacht. Brunner ist Landesvorsitzender der Tafeln in Bayern. Gerade heute, wo er die Genussakademie in Kulmbach eröffnet hat, hat der Minister deutlich gemacht, wie schmal der Grat zwischen Genuss und Überfluss und letztendlich Verschwendung ist. 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel werden seinen Worten zufolge pro Jahr allein in Bayern weggeworfen.

Um so wichtiger sei die Rolle der Tafeln, die die Lebensmittel retten und an Menschen weitergeben, die wenig haben. 160 Tafeln gibt es in Bayern und sie stützen sich vor allem auf ehrenamtliche Helfer.

Minister Brunner hat bei der Tafel in Kulmbach heute angekündigt, dass neue digitale Ansätze geplant sind. Mit ihnen sollen die Tafeln künftig schneller erfahren, wann Supermärkte und Hersteller Lebensmittel abgeben.