Bei einer Schlägerei in Bayreuth ist am Wochenende ein junger Mann aus Kupferberg schwer verletzt worden. Das hat die Polizei in Bayreuth inzwischen bestätigt. Drei Angreifer sollen vor dem Lokal Fabrik auf den 21-Jährigen und einen Begleiter losgegangen sein. Der Kupferberger soll mindestens eine längere Schnittwunde im Gesicht erlitten haben und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Ein Security soll zumindest einen der Angreifer festgehalten haben, bis die Polizei eintraf.