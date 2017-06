Brutale Attacken gegen Schafe

Nürnberg (dpa/lby) – Die Polizei im Großraum Nürnberg ermittelt seit Monaten wegen brutaler Übergriffe auf Schafe. Ein Schäfer aus Schwarzenbruck habe einige seiner Tiere nahe einer Weide an den Hinterbeinen aufgehängt tot aufgefunden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Zweimal zeigte der Schäfer mutmaßliche Vergiftungen von Tieren an: Beim Säubern einer Tiertränke habe er Tabletten entdeckt, zudem hätten zwei Schafe Schaum vor dem Mund gehabt.

Seit Weihnachten 2016 sind nach Angaben des Schäfers Frank Zöcklein 20 seiner Schafe getötet worden. 200 Lämmer seien tot geboren worden, nachdem Muttertiere von ihrer Weide gehetzt und dadurch einen Schock erlitten hätten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Binnen einem halben Jahr seien zudem zehn Wildkameras gestohlen oder zerstört worden, die er zur Überwachung installiert hatte. Die Polizei sucht nach den Tätern oder dem Täter, hat aber bislang keine heiße Spur.