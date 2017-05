Bürgerenergiepreis: Bald startet die neue Runde in Oberfranken

Zum vierten Mal gibt’s heuer 10.000 Euro Preisgeld vom Energieversorger Bayernwerk. Zusammen mit der Regierung von Oberfranken hat die Bayernwerk AG den Bürger-Energiepreis ins Leben gerufen. Dabei geht es um gute Ideen von Otto-Normal-Bürger, wie man effizient mit Energie umgeht in und am Haus.

Den Start in die Bewerbungsphase werden die Verantwortlichen heute in Oberleiterbach im Landkreis Bamberg frei geben. Das Dorf war vergangenes Jahr Preisträger – ein Bio-Energiedorf, in dem die knapp 300 Einwohner vielfältige Energieträger und modernste Technik einsetzen um umweltfreundlich Energie zu produzieren.