Bürgermeister reden über Verkehr und Stadtentwicklung

Rosenheim (dpa/lby) – Der Bayerische Städtetag will heute in Rosenheim mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) über die künftige Verkehrsplanung sprechen. Weil der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über ein Diesel-Fahrverbot in der Landeshauptstadt nachdenkt, ist das Thema des Verbandstreffens hochaktuell. Der scheidende Städtetagschef und Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) hatte schon zuvor mehr finanzielles Engagement des Staates für elektrobetriebene städtische Busse und Fahrzeuge der Kommunalunternehmen gefordert.

Das Schlusswort der zweitägigen Vollversammlung des Städtetags ist dem neuen Vorsitzenden Kurt Gribl (CSU) vorbehalten. Der Augsburger Oberbürgermeister war am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden des Kommunalverbandes gewählt worden. Der Städtetag ist die Interessenvertretung der großen Gemeinden im Freistaat. Derzeit gehören ihm 280 Mitglieder an.