Bürgermeisterwahl in Steinbach am Wald: Drei Kandidaten stehen zur Wahl

In Steinbach am Wald im Landkreis Kronach wird morgen/heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Das ist notwendig geworden, nachdem Bürgermeister Klaus Löffler neuer Kronacher Landrat geworden ist.

Für die SPD tritt Peter Grüdl an. Der 45-jährige zweifache Familienvater und Musiker arbeitet als Laboringenieur an der Fachhochschule in Coburg.

Für die CSU tritt der 37-jährige Kreisrat und Gemeinderat Thomas Löffler aus Windheim an. Auch er ist Ingenieur und außerdem junger Familienvater.

Seine Parteikollegin und zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel hat die Amtsgeschäfte geführt, seit Klaus Löffler im Dezember den Posten als Landrat übernommen hat.

Und auch die Freien Wähler schicken einen Kandidaten ins Rennen. Der 51-jährige Uwe Zipfel aus Buchbach ist Industriemeister, sitzt im Gemeinderat und war 2013 der erste Freie Wähler in ganz Oberfranken, der für den Bundestag kandidiert hat.