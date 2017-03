Bürgerpreis des Landtags: örtliche Ehrenamtliche können sich jetzt bewerben

In Zeiten, in denen es politisch nicht gerade ruhig zu geht, wird es immer wichtiger, dass unterschiedliche Kulturen offen aufeinander zugehen. Das sieht auch der Bayerische Landtag und hat deshalb seinen Bürgerpreis in diesem Jahr für ehrenamtliche Gruppierungen ausgeschrieben, die sich genau diesem Thema annehmen. Wer sich um den Preis bewerben möchte, kann sich über die Ausschreibung im Internet informieren, meldet die Kulmbacher Landtagsabgeordnete Inge Aures. Weitere Informationen finden Sie hier: www.buergerpreis-bayern.de. Der Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.