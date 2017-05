Bürgerspital Kulmbach: BRK hat Interesse an einer Übernahme

Bislang waren es nur Gerüchte, nun gibt es eine offizielle Bestätigung. Für das von der Schließung bedrohte Bürgerspital in Kulmbach könnte sich tatsächlich eine Lösung abzeichnen. Das BRK hat Interesse, das Pflegeheim weiter zu betreiben, sagt Oberbürgermeister Henry Schramm. Es werde den Betrieb zunächst einmal unter die Lupe nehmen und ihn auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen, ob man das Haus im Sommer übernehmen kann. Und: das BRK ist offenbar nicht der einzige Interessent, so der OB. Bekanntlich will sich die AWO vom Betrieb des Bürgerspitals zurückziehen. Findet sich kein neuer Betreiber muss das Haus Ende Juni schließen.