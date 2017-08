Bulgarien will Grenze verstärkt mit Militär schützen

München (dpa/lby) – Acht Monate nach der Einführung von verstärkten Kontrollen durch bayerische Polizisten an der Grenze zu (…)

Herrmann zieht Bilanz der Kontrollen an Österreichs Grenze

Traunstein (dpa/lby) – Im Prozess um den Tod von 13 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer hat das Landgericht Traunstein am Freitag (…)

Sanaa (dpa) – Es ist an Brutalität kaum zu übertreffen: Schlepper haben binnen 24 Stunden vor der Küste des Jemens bei zwei (…)

Regierung schiebt weiter eingeschränkt nach Afghanistan ab

Berlin (dpa) – Trotz der angespannten Sicherheitslage in Afghanistan will die Bundesregierung weiter abgelehnte Asylbewerber in (…)