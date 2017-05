Bund fördert Breitbandausbau im Landkreis Kulmbach: Förderbescheide über 50.000 Euro übergeben

Geldregen für Stadtsteinach, Ködnitz, Trebgast und Harsdorf, Mainleus und Kasendorf. Die Orte profitieren vom Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau und erhalten einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro für Beraterleistungen. Am Vormittag haben die Stadt, Gemeinden und Märkte die Förderbescheide erhalten.

Wie die Kulmbacher Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner mitteilt, könnten dadurch die Weichen für die Zukunft mit Highspeed-Internet gestellt werden.

In Stadtsteinach sei es laut Bürgermeister Wolfrum das Ziel, dass alle Haushalte in Stadt und allen Ortsteilen einen Anschluss von mindestens 25 bis 30 Mbit pro Sekunde bekommen.

Der Mainleuser Bürgermeister Bosch erklärte bei der Verleihung in Bamberg, dass der Breitbandausbau einen sehr hohen Stellenwert habe, ohne staatliche Förderung aber nicht finanzierbar wäre.