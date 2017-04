Noch knapp fünf Monate sind es bis zur Bundestagswahl. Nach und nach gehen sämtliche Parteien in den Wahlkampf – jetzt auch die Kulmbacher FDP. Sie feiert am Dienstagabend den Wahlkampfauftakt. Los geht’s um 19 Uhr in der Kulmbacher Stadtschänke. Wie der FDP-Bezirksvorsitzende Thomas Nagel mitteilt, wird der Generalsekrätär der Bayern-FDP Daniel Föst und der FDP-Bundestagskandidat für den Kulmbach-Lichtenfelser Stimmkreis Stefan Wolf zu Gast sein.