Bundestagswahlen 2017: Mehr Geld für Wahlhelfer

Wahlhelfer sind schwer zu finden, nur wenige Leute können sich für dieses Ehrenamt begeistern. Bei den Bundestagswahlen am 24. September soll das anders sein. Die Wahlhelfer in der Region bekommen jetzt mehr Geld für ihren Job: 25 statt bisher 21 Euro.

Wenn Sie Wahlhelfer werden wollen, bekommen Sie direkt bei Ihrer Gemeinde mehr Informationen, entweder im Internet oder telefonisch.

In der Stadt Kulmbach werden in diesem Jahr die Stimmbezirke neu eingeteilt, weil in den vergangenen Jahren einige Neubaugebiete dazugekommen sind.

Auf den Wahlbenachrichtigungskarten wird jeder noch einmal informiert, in welches Wahlbüro er im Herbst muss.