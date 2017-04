Bundeswehr sucht bei IT-Camps computerversierten Nachwuchs

Storkow/Prenzlau (dpa/bb) – Rund 60 Jugendliche schnuppern derzeit in Brandenburg bei der Bundeswehr rein. In Kasernen in Storkow (Oder-Spree) und in Prenzlau (Uckermark) können sie in viertägigen IT-Camps hinter die Kulissen von Cyberspezialisten der Truppe schauen, wie ein Bundeswehr-Sprecher am Dienstag mitteilte. Unter anderem sollen die 15- bis 18-Jährigen Computer-Netzwerke aufbauen und betreiben. Außerdem gehe es um praktische Arbeit wie die selbstständige Reparatur eines Datenübertragungskabels. Bundesweit werden fünf solcher Camps veranstaltet. Neben denen in Brandenburg werden bis Freitag auch Camps in Wilhelmshaven, in Murnau (Bayern) sowie in Gerolstein (Rheinland-Pfalz) angeboten.

Hintergrund für die sogenannten Cyber Days ist ein Mangel an IT-Spezialisten. Aktuell sind rund 2000 Stellen im militärischen und zivilen Bereich zu besetzen, schilderte der Sprecher. Die Bundeswehr muss sich dabei der Konkurrenz mit der Privatwirtschaft stellen. Nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom gab es Mitte November vergangenen Jahres 51 000 offene Stellen für IT-Spezialisten – rund 20 Prozent mehr als 2015. Erst vor zwei Wochen wurde die neue Bundeswehreinheit CIR («Cyber- und Informationsraum») in Dienst gestellt. Sie soll Kompetenzen zentral bündeln, Hackerangriffe abwehren und bei Netzattacken zurückschlagen.