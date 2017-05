Bundesweit gesuchter Serienbetrüger festgenommen

Saarbrücken/München (dpa/lrs) – Ein bundesweit gesuchter Serienbetrüger ist in München festgenommen worden. Beamte der bayerischen Polizei hätten bereits am vergangenen Freitag einen Haftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken vollstreckt, teilte das Landespolizeipräsidium Saarbrücken am Mittwoch mit. Der 37-jährige Mann, der über mehrere Jahre einen Schaden von mehr als zwei Millionen Euro verursacht haben soll, brachte die Ermittler durch eine Nachlässigkeit beim Abschluss eines neuen Handyvertrags auf seine Spur.

Der Betrüger soll im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Firmen gegründet und Geschäftskonten für diese Firmen eröffnet haben. Über Internetplattformen verkaufte er dann nicht existente Fahrzeuge und Maschinen, räumte nach Zahlungseingängen irgendwann die Konten leer und eröffnete neue Konten. Allein im Saarland sei so innerhalb weniger Tage ein Schaden von über einer halben Million Euro entstanden, berichtet die Polizei. Die Identität des Betrügers konnte aufgrund ständig neuer gefälschter Papiere über mehrere Jahre nicht ermittelt werden.