Bungalow gesucht: Filmfirma will im Frankenwald mit Jan-Josef Liefers drehen

Na da können wir doch aushelfen, oder? Im Kulmbach-Kronacher Raum sucht eine Filmproduktionsfirma eine Filmkulisse. Es geht um einen kleine Comedy-Serie mit Jan Josef Liefers, Nora Tschirner und Martina Gedeck. Der Pay-TV-Sender TNT plant sechs einstündige Episoden um den arbeitslosen Arthur, der seine Frau unter die Erde bringen will.

Jedenfalls suchen die Filmemacher ein Haus aus den 60er bis 80er Jahren, das möglichst frei stehen sollte. Es kann auch ein Bungalow sein, leer am besten und vom Zustand her gerne marode oder ungepflegt.

Außerdem gesucht wird ein Bauernhaus – für eine internationale Produktion, wie es heißt, die Ende August starten soll. Gewünscht: Ein noch nicht renoviertes Dorf – und eine ländliche Polizeistation. Wer was Passendes hat, kann sich beim Film-Fernseh-Fonds-Bayern melden, oder bei der Touristinfo Frankenwald in Kronach, dort versucht man, die kurzfristigen Anfragen zu erfüllen.