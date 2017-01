Bunt und bildgewaltig: Falco-Musical begeistert bei Premiere

Kempten (dpa) – Die Uraufführung von «Falco – Das Musical» ist vom Publikum in Kempten mit viel Applaus gefeiert worden. Rund 2000 Zuschauer sahen am Freitagabend in der Veranstaltungshalle BigBox Allgäu eine bunte, bildgewaltige und teilweise schrille Show über das Leben des österreichischen Popstars. Vor allem Sänger und Schauspieler Alexander Kerbst erhielt reichlich Szenenapplaus vom Premierenpublikum, als er Falcos Hits wie «Rock Me Amadeus» und «Der Kommissar» live auf der Bühne interpretierte. Er ähnelte nicht nur äußerlich dem exzentrischen Musiker, Kerbst war auch stimmlich sehr nahe am Original.

In wenigen Wochen, am 19. Februar, wäre Falco 60 Jahre alt geworden. Er war erst 40, als er bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben kam. 19 Jahre nach seinem Tod soll das Musical der Poplegende ein Denkmal setzen. Mit Tanzeinlagen, Spielszenen und Original-Videosequenzen geben der Passauer Produzent Oliver Forster und Regisseur Peter Rein in der Show einen Einblick in die Gefühlswelt des gebürtigen Wieners Hans Hölzel (1957-1998). Das Publikum erlebt dabei sowohl den kometenhaften Aufstieg Falcos als auch dessen tiefen Absturz.