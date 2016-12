Buntmetalldieb geschnappt: 37-jähriger Arbeiter hat über 80 Diebstähle begangen

Eine Serie von mehr als 80 Einbrüchen hat die Bamberger Polizei jetzt aufgeklärt. Im Sommer war den Ermittlern ein 37-jähriger Mann ins Netz gegangen, nach und nach hat sich die Liste seiner Vergehen erweitert. Seit September 2014, so der aktuelle Stand, hat der Mann Kupferrohre und Dachrinnen geklaut, an Schulen, Sportheimen und vielen weiteren meist öffentlichen Gebäuden.

Reihenweise hat der Mann Fallrohre und Dachrinnen abmontiert, um das Kupfer zu verkaufen. Dann entdeckte er, dass viele Grabfiguren auf Friedhöfen ebenfalls aus dem mittlerweile wertvollen Metall bestehen und hat Bronze- und Kupfer-Skulpturen geklaut. Der Wert der Beute liegt bei rund 30.000 Euro.

Die Polizei hat extra eine Ermittlergruppe mit dem Namen Fallrohr eingerichtet, die Tatorte in 17 Gemeinden im Landkreis Bamberg zusammengesammelt hat.

Geschnappt hat man den 37-jährigen Arbeiter letztlich über Metallhändler, bei denen der Mann seine Diebesbeute zu Geld gemacht hat.