Busfahrer bremst zu spät und schiebt zwei Autos ineinander

München (dpa/lby) – Einen Serienunfall mit vier Verletzten und einem Sachschaden von rund 150 000 Euro hat ein Busfahrer am Samstag in München verursacht. Der 46-Jährige hatte laut Polizeiangaben von Sonntag ein vor ihm wartendes Taxi zu spät bemerkt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Bus prallte gegen das Taxi und schob dieses in ein davor stehendes Auto. Der Taxifahrer, seine zwei Kunden und die Fahrerin des vorderen Autos wurden leicht verletzt. Dem Busfahrer und seinen fünf Fahrgästen passierte nichts.