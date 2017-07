Bushaltestelle wird verlegt: Edeka-Bauarbeiten bringen neue Bushaltestelle für Thurnauer im Herbst

In Thurnau wird ab heute die Bushaltestellte verlegt. Die Haltestelle „Thurnau Bahnhof“ ist ab heute für alle ankommenden und abfahrenden Buslinien in alle Richtungen bis auf Weiteres auf das Gelände des alten Netto-Parkplatzes in der Berndorfer Straße 18 verlegt. Das teilt die Marktgemeinde Thurnau mit.

Grund sind die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände. Die alte Bushaltestelle wird so lange verlegt, bis die neue fertig ist und die soll bis Anfang des neuen Schuljahres stehen. Die neue Bushaltestellte findet man dann bei der ehemaligen Post in Thurnau, im Kreuzungsbereich Kirschenallee- Bahnhofsstraßen -Kasendorfer Straße , ca. 100 Meter entfernt vom jetzigen Standort.