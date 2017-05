Busshuttle, genügend Parkplätze: an die Bierwochen-Besucher ist gedacht

Die Lichtenfelser Straße wird heuer Ort der Kulmbacher Bierwoche sein. Deshalb hat sich die Kulmbacher Braurei Gedanken gemacht, wie den Besuchern trotzdem eine reibungslose Bierwoche garantiert werden kann. Ein Baustein ist ein kostenloser Bus-Shuttle im Viertelstunden-Takt in die Kulmbacher Innenstadt von der Hardenbergstraße in die Klostergasse.

Autofahrer können während der Bierwoche rund um die Uhr im „Fritz“-Parkhaus ihr Auto abstellen, auch das Parkhaus im ehemaligen Kaufplatz kann dann jederzeit genutzt werden. Taxihaltestellen befinden sich zur Bierwoche auf der Lichtenfelser Straße und in der Straße „Auf der Draht“ am Stadtpark.

Das bewährte Sicherheitskonzpt will die Braurei mit der Stadt Kulmbach, Polizei und Rettungsorganisationen an die Gegebenheiten in der Lichtenfelser Straße anpassen.