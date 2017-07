Busunglück auf der A 9: offenbar gibt es mehrere Todesopfer nach dem Brand eines Reisebusses

Nach dem schweren Busunfall heute Morgen auf der A 9 bei Münchberg gibt es offenbar mehrere Todesopfer. Kurz nach sieben Uhr war ein Reisebus auf einen Sattelzug aufgefahren. Laut Polizei hatte der Bus sofort angefangen zu brennen.

(Foto News5)

Ein Polizeisprecher sagte gegenüber Radio Plassenburg, aktuell spreche man von Schwerverletzten und könne Todesopfer nicht ausschließend. In dem Bus waren 46 Fahrgäste und zwei Fahrer. 31 Fahrgäste sind bisher geborgen worden, unter ihnen gibt es Schwerverletzte. Was mit den 15 anderen Passagieren und den Fahrern ist, ist aktuell unklar. Vor Ort sind etliche Rettungsfahrzeuge und vier Rettungshubschrauber. Die A 9 ist in beiden Richtungen an der Unfallstelle zwischen Münchberg Süd und Gefrees voll gesperrt.