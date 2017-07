Busunglück in Franken: Ramelow äußert Trauer und Bestürzung

Erfurt (dpa/th) – Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat mit Trauer und Bestürzung auf das schwere Busunglück in Thüringens Nachbarland Bayern reagiert. «Wir trauern um die Toten und bangen mit den Angehörigen», schrieb Ramelow am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Den Verletzten wünschte er gute Besserung und den Rettern viel Kraft. Bei dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9, die von Berlin durch Thüringen in Richtung München führt, kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vermutlich 18 Menschen ums Leben, 30 wurden teils schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Münchberg in Franken nahe der bayerisch-thüringischen Landesgrenze.