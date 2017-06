Butterfly-Messer als Buttermesser: auch das ist nicht erlaubt

Auch Butterfly-Messer, die zum Brot schmieren benutzt werden, sind verboten. Diese Erfahrung musste ein Fahrer eines ausländischen Kleinlasters bei einer Routinekontrolle der Polizei in Himmelkron am Donnerstag Abend machen. Die Kontrolle war schon fast vorbei, da fragten die Beamten noch nach mitgeführten Waffen und Messern.

Sichtlich amüsiert, zeigte der Fahrer den Stadtsteinacher Polizisten sein Messer, das er zum Brotschmieren benutzte. Wie sich herausstellte: ein Butterfly-Messer.

Auch das ist in Deutschland nach dem Waffengesetz nicht erlaubt.

Der Lkw-Fahrer durfte nach Hinterlegen einer Sicherheitsleistung seine Fahrt fortsetzen – und muss sein Pausenbrot in Zukunft wohl mit einem harmloseren Messer streichen.